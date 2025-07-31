Представитель ЕС: Украина должна продолжить реформы на пути вступления в ЕС

Представитель ЕС: Украина должна продолжить реформы на пути вступления в ЕС

ЕС необходимо получить окончательный вариант закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов, который принят Верховной радой Украины сегодня. Только на фундаменте верховенства закона страна может строить свое будущее как государство-член ЕС.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС по вопросам расширения, международного партнерства и Средиземноморья Гийом Мерсье, говоря о том, остаются ли еще вопросы к Украине со стороны Еврокомиссии для продолжения процесса по вступлению в страны в союз.

"Всего некоторое время назад Рада восстановила ключевые гарантии, обеспечивающие независимость антикоррупционных органов. По нашему мнению, новый закон решает ключевые проблемы независимости НАБУ и САП. Однако нам нужно будет проверить окончательный текст", - сказал он, добавив, что это не конец процесса.

По словам Мерсье, вступление Украины потребует постоянных усилий для обеспечения сильного потенциала в борьбе с коррупцией и уважения верховенства закона: "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся готовыми поддержать Украину в этом процессе".

Отвечая на вопрос о возможном замораживании финансирования Украины, о чем говорили украинские СМИ и политики, представитель ЕС отметил, что таких планов не было. Но Украине следует продолжать хороший темп реформ в судебно-правоохранительной системе, отказаться от проблемных проектов поправок к уголовному кодексу, а также принять закон об административном суде.

"Прогресс по всем этим направлениям в различных областях верховенства права является для нас действительно важным шагом, и Украине необходимо укрепить это", - заявил он.

Сегодня Верховная рада Украины поддержала проект закона о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Депутаты, таким образом, отменили свое решение недельной давности ограничить независимость этих ведомств, что вызвало волну протестов и недовольство в Брюсселе.