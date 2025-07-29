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Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры

Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры Словения рассматривает Азербайджан как ключевого партнера в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставок природного газа.
Энергетика
29 июля 2025 г. 16:54
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры

Словения рассматривает Азербайджан как ключевого партнера в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставок природного газа.

Об этом сообщили Report в Министерстве окружающей среды, климата и энергетики Словении, подчеркнув, что партнерство направлено на обеспечение бесперебойных поставок газа, укрепление стратегических связей и участие в международных энергетических инициативах, включая Южный газовый коридор и участие в смежных проектах.

Одним из направлений сотрудничества между двумя странами является развитие газовой инфраструктуры с участием национальных компаний SOCAR и Geoplin.

"Словения полностью поддерживает сотрудничество между SOCAR и Geoplin. Мы рассматриваем Азербайджан как близкого и надежного партнера и с оптимизмом смотрим на дальнейшее расширение взаимодействия", - подчеркнули в министерстве.

По информации ведомства, Словения стремится к диверсификации источников поставок газа и в настоящее время ведет переговоры преимущественно с двумя странами - Азербайджаном и Алжиром.

"Сегодня основная часть газа импортируется из Алжира. Однако Словения придает большое значение углублению сотрудничества с Азербайджаном", - сообщили в министерстве.

Отметим, что с 1 августа 2024 года Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словению. Поставки осуществляются по Трансадриатическому трубопроводу на основе меморандума о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области газоснабжения, подписанного 17 июля того же года между SOCAR и крупнейшей компанией на газовом рынке Словении - Geoplin. В прошлом году на долю азербайджанского газа пришлось около 5% от общего объема потребления голубого топлива в Словении. В настоящее время ведутся переговоры об увеличении объемов поставок природного газа в эту страну.

Согласно данным министерства, текущий годовой спрос Словении на природный газ составляет около 0,8-1 млрд кубометров.

В ведомстве подчеркнули, что столь тесного взаимодействия в энергетической сфере между двумя странами прежде не было, и природный газ является одним из наиболее перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

Напомним, что 4 апреля 2025 года между министерствами энергетики Азербайджана и Словении был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает укрепление энергетической безопасности, поддержку перехода к чистым источникам энергии, а также диверсификацию маршрутов поставок газа в Европу.

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Версия на азербайджанском языке Sloveniya Azərbaycanı qaz infrastrukturunun inkişafına cəlb etmək istəyir
Версия на английском языке Slovenia sees Azerbaijan as key partner in gas supply diversification

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