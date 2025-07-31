В село Хыдырлы Агдамского района отправлена очередная группа переселенцев

В рамках реализации программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В рамках реализации программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, 58 семей (всего 225 человек), ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в разных регионах Азербайджана, отправились в село Хыдырлы Агдамского района.

Возвращающиеся на родные земли жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу, а также азербайджанской армии за освобождение родных земель.

На сегодняшний день в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 50 тысяч человек, включая бывших вынужденных переселенцев, сотрудников различных госструктур и специалистов, работающих в восстановленных сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.