О нас

США заключили торговое соглашение с Пакистаном

США заключили торговое соглашение с Пакистаном США и Пакистан в четверг договорились о торговом соглашении, которое, в частности, предусматривает более низкие американские пошлины на экспорт пакистанских товаров.
Другие страны
31 июля 2025 г. 15:52
США заключили торговое соглашение с Пакистаном

США и Пакистан в четверг договорились о торговом соглашении, которое, в частности, предусматривает более низкие американские пошлины на экспорт пакистанских товаров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание Dawn.

"Соглашение приведет к снижению "зеркальных" пошлин, в особенности на экспорт Пакистана в США", - процитировала газета заявление посольства Пакистана в Вашингтоне.

Официальных заявлений о том, сколько составит размер пошлин, не поступало. В апреле размер пошлин на товары Пакистана, которые планировали ввести США, составлял 29%.

В посольстве отметили, что договоренности позволят нарастить двустороннюю торговлю, привлечь инвестиции, расширить доступ на рынки, усилить сотрудничество в горнодобывающей отрасли, IT-сфере и в области криптовалют.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Нью-Йорке один человек погиб и свыше 20 заразились болезнью легионеров
В Нью-Йорке один человек погиб и свыше 20 заразились "болезнью легионеров"
31 июля 2025 г. 17:07
Новый глава Минюста Польши проводит массовые увольнения судей
Новый глава Минюста Польши проводит массовые увольнения судей
31 июля 2025 г. 16:25
Представитель ЕС: Украина должна продолжить реформы на пути вступления в ЕС
Представитель ЕС: Украина должна продолжить реформы на пути вступления в ЕС
31 июля 2025 г. 16:23
Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве
Швеция назначила Кристину Юханнессон новым послом в Москве
31 июля 2025 г. 15:39
Трамп: Быстрое решение гуманитарного кризиса в Газе - это капитуляция ХАМАС
Трамп: Быстрое решение гуманитарного кризиса в Газе - это капитуляция ХАМАС
31 июля 2025 г. 15:34
Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти после угроз Трампа
Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти после угроз Трампа
31 июля 2025 г. 15:16
Гражданин Швеции приговорен к пожизненному за убийство иорданского пилота в составе ИГ
ФотоГражданин Швеции приговорен к пожизненному за убийство иорданского пилота в составе ИГ
31 июля 2025 г. 14:39
Лидер индийской оппозиции поддержал заявление Трампа о мертвой экономике страны
Лидер индийской оппозиции поддержал заявление Трампа о "мертвой" экономике страны
31 июля 2025 г. 14:25
Посланник Трампа направляется в Израиль для переговоров по Газе
Посланник Трампа направляется в Израиль для переговоров по Газе
31 июля 2025 г. 14:22
Зеленский: Россия ночной атакой хотела перегрузить ПВО Украины, основной удар пришелся на Киев
Зеленский: Россия ночной атакой хотела перегрузить ПВО Украины, основной удар пришелся на Киев
31 июля 2025 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi