США заключили торговое соглашение с Пакистаном

США и Пакистан в четверг договорились о торговом соглашении, которое, в частности, предусматривает более низкие американские пошлины на экспорт пакистанских товаров.

США и Пакистан в четверг договорились о торговом соглашении, которое, в частности, предусматривает более низкие американские пошлины на экспорт пакистанских товаров.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило издание Dawn.

"Соглашение приведет к снижению "зеркальных" пошлин, в особенности на экспорт Пакистана в США", - процитировала газета заявление посольства Пакистана в Вашингтоне.

Официальных заявлений о том, сколько составит размер пошлин, не поступало. В апреле размер пошлин на товары Пакистана, которые планировали ввести США, составлял 29%.

В посольстве отметили, что договоренности позволят нарастить двустороннюю торговлю, привлечь инвестиции, расширить доступ на рынки, усилить сотрудничество в горнодобывающей отрасли, IT-сфере и в области криптовалют.