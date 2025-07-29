Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном

Положения Меморандума о взаимопонимании, подписанного между министерствами энергетики Азербайджана и Словении, сосредоточены на укреплении партнерства и обмене опытом в энергетической сфере - в основном по пяти ключевым направлениям.

Положения Меморандума о взаимопонимании, подписанного между министерствами энергетики Азербайджана и Словении, сосредоточены на укреплении партнерства и обмене опытом в энергетической сфере - в основном по пяти ключевым направлениям.

Об этом сообщили Report в Министерстве окружающей среды, климата и энергетики Словении.

Как отметили в ведомстве, первоочередной задачей меморандума является поощрение тесного сотрудничества между национальными газовыми компаниями - SOCAR и Geoplin - для обеспечения бесперебойной торговли природным газом и формирования стратегического партнерства.

Документ также направлен на реализацию задач по укреплению энергетической безопасности и диверсификацию маршрутов поставок газа в Европу. В частности, предусмотрена поддержка инициативы Южного газового коридора и участие в смежных инфраструктурных проектах.

Одним из приоритетов сотрудничества определено развитие возобновляемых источников энергии и других чистых технологий, включая водородную энергетику, а также поддержка обмена знаниями и опыта в области цифровизации энергосистем.

Последним направлением является укрепление взаимодействия в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном, а также участие в энергетических инициативах ЕС, связанных с выполнением климатических обязательств в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата и Парижским соглашением.

В министерстве также отметили, что меморандум носит рамочный характер и не содержит конкретной дорожной карты или сроков реализации положений.

Напомним, что меморандум был подписан 4 апреля 2025 года в Баку в рамках 11-го заседания министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-го заседания министров Консультативного совета по "зеленой энергии".