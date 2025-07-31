Госслужба: Фиксируются нарушения прав многодетных матерей на дополнительный отпуск

16:23

Отказ в предоставлении дополнительного отпуска многодетным матерям является одной из наиболее распространенных проблем, связанных с нарушением трудового законодательства.

Как сообщает Report, об этом представитель Государственной инспекции труда Салима Гулиева заявила в эфире "Dost tv".

Она отметила, что в настоящее время среди жалоб граждан преобладают случаи нарушения прав на отпуск в рамках трудового законодательства.

"Кроме того, даже беременных женщин привлекают к работе без заключения трудового договора. Работодатели, нарушающие трудовое законодательство, привлекаются к ответственности или штрафуются на основании жалоб, в соответствии со статьями Кодекса об административных проступках", - заявила она.

Напомним, что в Азербайджане, независимо от продолжительности основного и дополнительного отпусков, женщинам, имеющим двух детей в возрасте до 14 лет, предоставляется дополнительный отпуск длительностью 2 календарных дня. Если же у женщины трое и более детей этого возраста или ребенок с ограниченными возможностями здоровья, продолжительность дополнительного отпуска составляет 5 календарных дней.