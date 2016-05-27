​Вице-президент BP Хельмут Шустер посетил БВШН

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Вице-президент по управлению персоналом (HR) компании BP в рамках своего визита в Баку побывал в Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, он провел встречу с руководством и студентами вуза.

Приветствовав гостя, ректор БВШН Эльмар Гасымов проинформировал его о деятельности Высшей Школы. Он довел до внимания гостя тот факт, что сегодня учрежденная по указу президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева БВШН является самым престижным вузом в стране, где подготавливаются высококвалифицированные специалисты для нефтегазовой, автоматизированной и химической промышленности.

Ректор отметил, что лозунг президента Ильхама Алиева "Мы должны превратить нефтяной капитал в человеческий капитал" уже нашел свою реализацию. Э.Гасымов подчеркнул, что БВШН является одним из самых успешных социальных проектов компании SOCAR, реализацией которого подготавливаются профессиональные кадры, способные представлять нашу страну в иностранных компаниях и работать в международных структурах SOCAR, в том числе в таких крупных компаниях, как BP. Также, касаясь широких связей сотрудничества, имеющихся между БВШН и BP, ректор упомянул о прохождении студентами вуза ежегодной производственной практики на предприятиях BP. Кроме того, он отметил, что знания, даваемые студентам в условиях сочетания теории и практики, стимулируют их к построению успешной карьеры в будущем и дает им возможности конкурировать на рынке труда.

Вице-президент BP, директор группы по управлению персоналом (HR) Хельмут Шустер, выразив удовлетворение своим пребыванием в БВШН, сообщил, что главными целями визита в Азербайджан стали проведение встречи с командой BP и ознакомление с деятельностью структур в регионе в области человеческих ресурсов. Он выразил свою радость в связи с тем, что в рамках визита ему довелось посетить Высшую Школу Нефти, где на высоком уровне организуется учебный процесс. Подчеркнув важность человеческих ресурсов для любого учреждения или компании, Хельмут Шустер коснулся одного из важных проектов BP по национализации кадров "Проект для поддержки Бакинской Высшей Школы Нефти специалистами BP". Он выразил уверенность в успешном осуществлении стратегии, проводимой компанией BP на основе взятых на себя обязательств перед Азербайджанским государством по национализации кадров, составной частью которого является расширенное сотрудничество между BP АГТ и БВШН по подготовке англоязычных национальных кадров в области инженерии.

Затем Хельмут Шустер, ответив на вопросы студентов, отметил, что уровень задаваемых вопросов убедил его в особой интеллектуальности и навыках студентов. В завершение мероприятия ректор Эльмар Гасымов вручил Хельмуту Шустреу диплом "Почетного гостя".

Отметим, что Хельмут Шустер получил магистерское и докторантское образование по международным отношениям и экономике в Венском Университете. После окончания вуза он начал свою карьеру в компании Henkel в отделе маркетинга. Впервые Хельмут Шустер начал работать в компании BP с 1989 года, где в разные годы занимал ряд должностей. Он работал в различных представительствах BP, находящихся в Великобритании, США и других странах Европы. В основном Х.Шустер был занят в сферах переработки нефти и газа, маркетинга, торговли и энергетики.

C 1 марта 2011 года Х.Шустер исполняет должность директора группы по управлению персоналом (HR) BP. Таким образом, он является ответственным лицом за управление 60-тысячного персонала BP по всему миру, а также независимым директором BP по Южной и Восточной Европе.