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В Вашингтоне готовы вести прямые переговоры с Ираном

В Вашингтоне готовы вести прямые переговоры с Ираном Вашингтон готов вести прямые переговоры с Ираном.
Другие страны
23 июля 2025 г. 02:10
В Вашингтоне готовы вести прямые переговоры с Ираном

Вашингтон готов вести прямые переговоры с Ираном.

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге представитель госдепа Тэмми Брюс.

"Мы готовы говорить с иранцами напрямую, а также находимся в координации с партнерами по Евротройке (Великобритания, Германия, Франция)", - сказала она.

Брюс процитировала президента США Дональда Трампа, который заявлял, что иранцы лишь выиграют от переговоров, и что у иранского руководства существует окно возможностей для выбора пути мира и процветания.

В то же время ранее израильская газета Jerusalem Post сообщила со ссылкой на источники, что Трамп более не считает необходимым участие Ирана в переговорах по ядерной программе. "Возникнет такое желание - им будут рады. Но умолять, пытаться уговорить их мы не станем", - приводят собеседники газеты слова Трампа из частных бесед.

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