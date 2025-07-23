В ХАМАС заявили об отсутствии переговоров о палестинских заключенных в Израиле

Переговоры ХАМАС и Израиля относительно палестинских заключенных в Израиле пока не начались.

Переговоры ХАМАС и Израиля относительно палестинских заключенных в Израиле пока не начались.

Как передает Report, об этом "Известиям" сообщил представитель управления ХАМАС по делам заключенных Нахид аль-Фахури.

"Конкретное количество освобождаемых палестинцев не обсуждалось, и переговоры по числу и категориям заключенных еще не начались. Больные заключенные, пожилые, те, кто находится в заключении более 30 лет, а также осужденные на пожизненное и к длительным срокам - приоритет для движения", — сказал он.

По словам Нахида аль-Фахури, общее число палестинских заключенных в израильских тюрьмах превышает 10 тыс. человек.

После возобновления переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США в Дохе 6 июля, стороны приступили к обсуждению ситуации с израильскими заложниками, удерживаемыми в Газе. "Сейчас в переговорах идет речь о возвращении 10 заложников из предполагаемых 20 живых пленных", — сообщил "Известиям" дипломатический источник в Израиле.

При этом переговоры об освобождении палестинских заложников, удерживаемых израильской стороной, еще не начались.