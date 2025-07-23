О нас

В конгрессе предложили переименовать Центр Кеннеди в честь Меланьи Трамп

В конгрессе предложили переименовать Центр Кеннеди в честь Меланьи Трамп Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп.
Другие страны
23 июля 2025 г. 04:10
В конгрессе предложили переименовать Центр Кеннеди в честь Меланьи Трамп

Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп.

Как сообщает Report, инициатором выступил член палаты представителей США от округа Айдахо Майк Симпсон.

"Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь Меланьи Трамп - это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству", - написал Симпсон в социальной сети Х.

Как сообщает новостной канал NBC, республиканцы в палате представителей включили эту инициативу в законопроект о финансировании министерства внутренних дел, агентства по охране окружающей среды и других связанных ведомств на 2026 финансовый год. Комитет палаты представителей по ассигнованиям одобрил законопроект с результатом 33 голоса против 28. Теперь документ будет вынесен на голосование в полном составе палаты представителей после окончания августовских каникул.

Оперный театр имени Джона Кеннеди - это часть знаменитого Кеннеди-центра в Вашингтоне, который был открыт в 1971 году в память о 35-м президенте США. Сцена театра, вмещающая 2200 зрителей, принимала мировые оперные премьеры и выступления знаменитых артистов, таких как Лучано Паваротти и Анна Нетребко. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назначил себя председателем правления Кеннеди-центра.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Президент Украины: Антикоррупционная инфраструктура будет работать без российских влияний
Президент Украины: Антикоррупционная инфраструктура будет работать "без российских влияний"
23 июля 2025 г. 03:46
Премьер Индии начнет визит в Великобританию
Премьер Индии начнет визит в Великобританию
23 июля 2025 г. 03:22
В ХАМАС заявили об отсутствии переговоров о палестинских заключенных в Израиле
В ХАМАС заявили об отсутствии переговоров о палестинских заключенных в Израиле
23 июля 2025 г. 02:35
В Вашингтоне готовы вести прямые переговоры с Ираном
В Вашингтоне готовы вести прямые переговоры с Ираном
23 июля 2025 г. 02:10
На западе Украины потерпел крушение истребитель Mirage-2000
На западе Украины потерпел крушение истребитель Mirage-2000
23 июля 2025 г. 01:36
Трамп заявил, что Paramount выплатила $16 млн по иску об интервью с Харрис
Трамп заявил, что Paramount выплатила $16 млн по иску об интервью с Харрис
23 июля 2025 г. 01:00
СМИ: Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Баку
СМИ: Очередной раунд переговоров по Сирии пройдет в Баку
23 июля 2025 г. 00:19
В Сирии привлекут к ответственности виновных в событиях в Эс-Сувейде
В Сирии привлекут к ответственности виновных в событиях в Эс-Сувейде
23 июля 2025 г. 00:06
США и Филиппины заключили торговое соглашение
США и Филиппины заключили торговое соглашение
22 июля 2025 г. 23:47
Спецпосланник президента США направляется в Газу
Спецпосланник президента США направляется в Газу
22 июля 2025 г. 23:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi