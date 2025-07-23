В конгрессе предложили переименовать Центр Кеннеди в честь Меланьи Трамп

Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп.

Республиканцы в конгрессе США предлагают переименовать часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне в честь первой леди Меланьи Трамп.

Как сообщает Report, инициатором выступил член палаты представителей США от округа Айдахо Майк Симпсон.

"Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь Меланьи Трамп - это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству", - написал Симпсон в социальной сети Х.

Как сообщает новостной канал NBC, республиканцы в палате представителей включили эту инициативу в законопроект о финансировании министерства внутренних дел, агентства по охране окружающей среды и других связанных ведомств на 2026 финансовый год. Комитет палаты представителей по ассигнованиям одобрил законопроект с результатом 33 голоса против 28. Теперь документ будет вынесен на голосование в полном составе палаты представителей после окончания августовских каникул.

Оперный театр имени Джона Кеннеди - это часть знаменитого Кеннеди-центра в Вашингтоне, который был открыт в 1971 году в память о 35-м президенте США. Сцена театра, вмещающая 2200 зрителей, принимала мировые оперные премьеры и выступления знаменитых артистов, таких как Лучано Паваротти и Анна Нетребко. В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп назначил себя председателем правления Кеннеди-центра.