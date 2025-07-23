Президент Украины: Антикоррупционная инфраструктура будет работать "без российских влияний"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российских влияний.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российских влияний.

Как сообщает Report, такое заявление прозвучало в вечернем обращении главы государства.

"Говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком – разные вызовы. Мы все это обсудили. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет работать. По его словам, генпрокурор "настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона".

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который предоставит Офису генпрокурора полномочия по работе НАБУ и САП. "За" проголосовали 263 депутата.