Президент Украины: Антикоррупционная инфраструктура будет работать "без российских влияний"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российских влияний.
Как сообщает Report, такое заявление прозвучало в вечернем обращении главы государства.
"Говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком – разные вызовы. Мы все это обсудили. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше", – подчеркнул он.
Зеленский добавил, что и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет работать. По его словам, генпрокурор "настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона".
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который предоставит Офису генпрокурора полномочия по работе НАБУ и САП. "За" проголосовали 263 депутата.