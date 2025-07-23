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Президент Украины: Антикоррупционная инфраструктура будет работать "без российских влияний"

Президент Украины: Антикоррупционная инфраструктура будет работать "без российских влияний" Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российских влияний.
Другие страны
23 июля 2025 г. 03:46
Президент Украины: Антикоррупционная инфраструктура будет работать без российских влияний

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российских влияний.

Как сообщает Report, такое заявление прозвучало в вечернем обращении главы государства.

"Говорил с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, Генеральным прокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Украины Василием Малюком – разные вызовы. Мы все это обсудили. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет работать. По его словам, генпрокурор "настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона".

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который предоставит Офису генпрокурора полномочия по работе НАБУ и САП. "За" проголосовали 263 депутата.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Antikorrupsiya infrastrukturu "Rusiyanın təsiri olmadan" işləyəcək

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