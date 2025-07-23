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Число отравившихся в Кюрдамире увеличилось до восьми

Число отравившихся в Кюрдамире увеличилось до восьми В Кюрдамирском районе зафиксировано массовое отравление.
Происшествия
23 июля 2025 г. 03:28
Число отравившихся в Кюрдамире увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате пищевого отравления в Кюрдамирском районе достигло восьми человек.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, среди них двое детей и шестеро взрослых.

Все пострадавшие были госпитализированы в Центральную районную больницу Кюрдамира.

03:02

В Кюрдамирском районе зафиксировано массовое отравление.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, инцидент произошел в селе Джейли.

После совместного обеда несколько жителей села почувствовали резкое ухудшение самочувствия. Они были срочно доставлены бригадой скорой помощи в Центральную районную больницу Кюрдамира.

Семерым пострадавшим, включая одного ребенка, оказана первичная медицинская помощь.

Состояние пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести.

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