В Азербайджане из оборота изъято около 29 кг наркотиков
Внутренняя политика
- 10 октября, 2026
- 17:13
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Минувшим днем в Азербайджане из оборота изъято около 29 кг наркотиков.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 9 октября, были изъяты наркотические средства общим весом более 28,6 кг и 2 064 психотропных таблеток.
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