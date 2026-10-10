Минувшим днем в Азербайджане из оборота изъято около 29 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 9 октября, были изъяты наркотические средства общим весом более 28,6 кг и 2 064 психотропных таблеток.