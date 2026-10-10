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    В Азербайджане из оборота изъято около 29 кг наркотиков

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 17:13
    В Азербайджане из оборота изъято около 29 кг наркотиков

    Минувшим днем в Азербайджане из оборота изъято около 29 кг наркотиков.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 9 октября, были изъяты наркотические средства общим весом более 28,6 кг и 2 064 психотропных таблеток.

    Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане
    Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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