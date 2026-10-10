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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    • 10 oktyabr, 2026
    • 16:40
    Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə oktyabrın 9-da ümumi çəkisi 28,6 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və 2064 ədəd güclü təsiredici xassəyə malik həb aşkar olunaraq götürülüb.

    Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

    Narkotik maddələr Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Polis əməkdaşı
    В Азербайджане из оборота изъято около 29 кг наркотиков
    MiniBoss
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