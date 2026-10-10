Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb
Hadisə
- 10 oktyabr, 2026
- 16:40
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Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə oktyabrın 9-da ümumi çəkisi 28,6 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və 2064 ədəd güclü təsiredici xassəyə malik həb aşkar olunaraq götürülüb.
Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
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