Азербайджан увеличил производство икры за последние 5 лет в 36 раз

В 2025 году в Азербайджане произведено 3,6 тонны осетровой икры.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это на 2,3 тонны, или в 2,8 раза больше по сравнению с 2024 годом, и на 3,7 тонны, или в 36 раз больше по сравнению с показателем 2020 года.

В отчетный период в Азербайджане произведено 10,2 тыс. тонн рыбной продукции (включая консервы), что на 3,5 тонны, или на 52,2% больше по сравнению с показателем годом ранее, и на 8,5 тонны, или в 6 раз больше по сравнению с показателем пятилетней давности.