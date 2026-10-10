Азербайджан увеличил производство икры за последние 5 лет в 36 раз
Промышленность
- 10 октября, 2026
- 17:26
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В 2025 году в Азербайджане произведено 3,6 тонны осетровой икры.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это на 2,3 тонны, или в 2,8 раза больше по сравнению с 2024 годом, и на 3,7 тонны, или в 36 раз больше по сравнению с показателем 2020 года.
В отчетный период в Азербайджане произведено 10,2 тыс. тонн рыбной продукции (включая консервы), что на 3,5 тонны, или на 52,2% больше по сравнению с показателем годом ранее, и на 8,5 тонны, или в 6 раз больше по сравнению с показателем пятилетней давности.
Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb
Azerbaijan produces 3.6 tons of sturgeon caviar in 2025
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