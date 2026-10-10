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    Азербайджан увеличил производство икры за последние 5 лет в 36 раз

    Промышленность
    • 10 октября, 2026
    • 17:26
    Азербайджан увеличил производство икры за последние 5 лет в 36 раз

    В 2025 году в Азербайджане произведено 3,6 тонны осетровой икры.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, это на 2,3 тонны, или в 2,8 раза больше по сравнению с 2024 годом, и на 3,7 тонны, или в 36 раз больше по сравнению с показателем 2020 года.

    В отчетный период в Азербайджане произведено 10,2 тыс. тонн рыбной продукции (включая консервы), что на 3,5 тонны, или на 52,2% больше по сравнению с показателем годом ранее, и на 8,5 тонны, или в 6 раз больше по сравнению с показателем пятилетней давности.

    Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb
    Azerbaijan produces 3.6 tons of sturgeon caviar in 2025
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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