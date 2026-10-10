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    Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

    Sənaye
    • 10 oktyabr, 2026
    • 16:43
    Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycanda 3,6 ton nərə kürüsü istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 2,3 ton və ya 2,8 dəfə, 2020-ci ilin göstərici ilə müqayisədə isə 3,7 ton və ya 36 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 10,2 min ton balıq məhsulları (konservlər daxil olmaqla) istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3,5 ton və ya 52,2 %, 5 il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 8,5 ton və ya 6 dəfə çoxdur.

    Balıq kürüsü Dövlət Statistika Komitəsi Balıq məhsulları
    Азербайджан увеличил производство икры за последние 5 лет в 36 раз
    Azerbaijan produces 3.6 tons of sturgeon caviar in 2025
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