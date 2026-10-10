Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb
Sənaye
- 10 oktyabr, 2026
- 16:43
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
2025-ci ildə Azərbaycanda 3,6 ton nərə kürüsü istehsal edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilə nisbətən 2,3 ton və ya 2,8 dəfə, 2020-ci ilin göstərici ilə müqayisədə isə 3,7 ton və ya 36 dəfə çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 10,2 min ton balıq məhsulları (konservlər daxil olmaqla) istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3,5 ton və ya 52,2 %, 5 il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə isə 8,5 ton və ya 6 dəfə çoxdur.
Азербайджан увеличил производство икры за последние 5 лет в 36 раз
Azerbaijan produces 3.6 tons of sturgeon caviar in 2025
Son xəbərlər
18:54
Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB-4Fərdi
18:53
"Kür"ün baş məşqçisi Fuad Yanqildin: "Komandanı avrokubok oyununa hazırlamaqda çətinlik çəkirdik"Komanda
18:51
"Bavariya" Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıbFutbol
18:40
Məcnun Məmmədov Çində səfərdədirXarici siyasət
18:30
Foto
EHF Avropa Kuboku: "Kür" ilk oyunda APOEL-i böyük hesabla məğlub edibKomanda
18:25
Foto
Türk dünyası ölkələri ortaq təkrarsığorta hovuzu yarada bilərMaliyyə
18:22
Pensilvaniyada atışma baş verib, doqquz nəfər həlak olubDigər ölkələr
18:02
Kürşad Zorlu: Türk dünyası gənclərinin əməkdaşlığı genişləndiriləcəkRegion
17:51