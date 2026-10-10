Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса.

Как сообщает Report, об этом Кадыров заявил в ходе приема у президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить ваш народ с решением карабахского вопроса. Уверен, что в регионе всегда будут мир и стабильность", - сказал он.