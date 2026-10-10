Кадыров поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса
Внешняя политика
- 10 октября, 2026
- 16:02
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса.
Как сообщает Report, об этом Кадыров заявил в ходе приема у президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку.
"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить ваш народ с решением карабахского вопроса. Уверен, что в регионе всегда будут мир и стабильность", - сказал он.
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