Çeçenistanın lideri: Azərbaycan xalqını Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik edirəm
Xarici siyasət
- 10 oktyabr, 2026
- 15:51
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Çeçenistanın başçısı Ramzan Kadırov İlham Əliyevə Azərbaycan xalqını Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik etmək istədiyini deyib.
"Report"un məlumatına görə, İlham Əliyevin bu gün Bakıda qəbulunda Ramzan Kadırov bildirib:
"Xalqınızı Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik etmək istərdim. Əminəm ki, bölgədə daim sülh və sabitlik hökm sürəcək".
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