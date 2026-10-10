İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Çeçenistanın lideri: Azərbaycan xalqını Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik edirəm

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 15:51
    Çeçenistanın lideri: Azərbaycan xalqını Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik edirəm

    Çeçenistanın başçısı Ramzan Kadırov İlham Əliyevə Azərbaycan xalqını Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik etmək istədiyini deyib.

    "Report"un məlumatına görə, İlham Əliyevin bu gün Bakıda qəbulunda Ramzan Kadırov bildirib:

    "Xalqınızı Qarabağ məsələsinin həlli münasibətilə təbrik etmək istərdim. Əminəm ki, bölgədə daim sülh və sabitlik hökm sürəcək".

    İlham Əliyev Ramzan Kadırov
    Кадыров поздравил азербайджанский народ с решением карабахского вопроса
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