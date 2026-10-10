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    Mercedes столкнулся с грузовым поездом на участке Сальян-Салманлы

    Инфраструктура
    • 10 октября, 2026
    • 16:46
    Mercedes столкнулся с грузовым поездом на участке Сальян-Салманлы

    Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовым поездом на участке Сальян-Салманлы, в результате происшествия поврежден локомотив.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), авария произошла утром 10 октября.

    По данным компании, водитель автомобиля нарушил правила проезда железнодорожного переезда и выехал перед двигавшимся грузовым составом.

    Машинист применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось.

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Salyanda minik avtomobili hərəkətdə olan yük qatarının qarşısına çıxıb
    44 - Tezliklə
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