Mercedes столкнулся с грузовым поездом на участке Сальян-Салманлы
Инфраструктура
- 10 октября, 2026
- 16:46
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Автомобиль Mercedes столкнулся с грузовым поездом на участке Сальян-Салманлы, в результате происшествия поврежден локомотив.
Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), авария произошла утром 10 октября.
По данным компании, водитель автомобиля нарушил правила проезда железнодорожного переезда и выехал перед двигавшимся грузовым составом.
Машинист применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния избежать столкновения не удалось.
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