Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 16:54
    Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России

    Состоялся совместный обед президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики Российской Федерации Рамзана Кадырова.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России
    Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России
    Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России
    Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России
    Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России
    Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России

    Ильхам Алиев Рамзан Кадыров
    Фото
    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər
    Фото
    President Ilham Aliyev and Head of Chechen Republic of Russia have lunch together
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    21:36

    Трамп: Украине пора избрать нового президента

    Другие страны
    21:26

    Жителей Киева предупредили о необходимости запастись водой и продуктами питания

    Другие страны
    21:14

    Атилла Бенли избран председателем Союза страховщиков тюркского мира

    Финансы
    21:03
    Фото

    В Баку завершил работу Конгресс Европейской федерации водных видов спорта

    Индивидуальные
    20:40

    Ураган "Исаиас" привел к жертвам на юго-востоке США

    Другие страны
    20:29

    WSJ: Новые американские беспилотники не прошли испытание в условиях жары

    Другие страны
    20:17

    FT: США пригрозили Украине прекратить обмен разведданными из-за ударов по российским НПЗ

    Другие страны
    20:03

    При нападении в школе в Варшаве три человека получили ножевые ранения

    Другие страны
    19:55

    Рашад Асланов: Будущее тюркского мира зависит от сотрудничества молодежи

    В регионе
    Лента новостей