İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 16:33
    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər

    Oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadırov birgə nahar ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər
    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər
    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər
    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər
    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər
    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər

    İlham Əliyev Çeçenistan Ramzan Kadırov
    Foto
    Состоялся совместный обед президента Ильхама Алиева и главы Чеченской Республики России
    Foto
    President Ilham Aliyev and Head of Chechen Republic of Russia have lunch together
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:54

    Dünya çempionatı: Uşanqi Kokauri gümüş medal qazanıb - YENİLƏNİB-4

    Fərdi
    18:53

    "Kür"ün baş məşqçisi Fuad Yanqildin: "Komandanı avrokubok oyununa hazırlamaqda çətinlik çəkirdik"

    Komanda
    18:51

    "Bavariya" Bundesliqa tarixində ən sürətli qolu buraxıb

    Futbol
    18:40

    Məcnun Məmmədov Çində səfərdədir

    Xarici siyasət
    18:30
    Foto

    EHF Avropa Kuboku: "Kür" ilk oyunda APOEL-i böyük hesabla məğlub edib

    Komanda
    18:25
    Foto

    Türk dünyası ölkələri ortaq təkrarsığorta hovuzu yarada bilər

    Maliyyə
    18:22

    Pensilvaniyada atışma baş verib, doqquz nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    18:02

    Kürşad Zorlu: Türk dünyası gənclərinin əməkdaşlığı genişləndiriləcək

    Region
    17:51

    Kallas: Aİ oktyabrın 12-də Rusiyaya qarşı indiyədək ən böyük sanksiyalar paketini təsdiqləyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti