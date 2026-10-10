Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər
Xarici siyasət
- 10 oktyabr, 2026
- 16:33
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Oktyabrın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadırov birgə nahar ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.
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