Премьер Финляндии предложит ЕС прекратить выдачу турвиз россиянам

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Европейскому совету прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире Yle.

"Один из конкретных шагов, который я намерен предложить на следующем заседании Европейского совета, - это прекращение выдачи туристических виз россиянам в Европу", - заявил премьер.

Он также выразил опасения, что Россия "может стремиться к проведению диверсий на территории Европы".