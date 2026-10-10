Премьер Финляндии предложит ЕС прекратить выдачу турвиз россиянам
Другие страны
- 10 октября, 2026
- 17:01
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Европейскому совету прекратить выдачу туристических виз гражданам России.
Как передает Report, об этом он заявил в эфире Yle.
"Один из конкретных шагов, который я намерен предложить на следующем заседании Европейского совета, - это прекращение выдачи туристических виз россиянам в Европу", - заявил премьер.
Он также выразил опасения, что Россия "может стремиться к проведению диверсий на территории Европы".
Finlandiyanın Baş naziri Aİ-yə rusiyalılara turist vizalarının verilməsini dayandırmağı təklif edəcək
Finnish PM to propose suspending tourist visas for Russians
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