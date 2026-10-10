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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Премьер Финляндии предложит ЕС прекратить выдачу турвиз россиянам

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 17:01
    Премьер Финляндии предложит ЕС прекратить выдачу турвиз россиянам

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо намерен предложить Европейскому совету прекратить выдачу туристических виз гражданам России.

    Как передает Report, об этом он заявил в эфире Yle.

    "Один из конкретных шагов, который я намерен предложить на следующем заседании Европейского совета, - это прекращение выдачи туристических виз россиянам в Европу", - заявил премьер.

    Он также выразил опасения, что Россия "может стремиться к проведению диверсий на территории Европы".

    Петтери Орпо турвизы Финляндия Российская Федерация (РФ)
    Finlandiyanın Baş naziri Aİ-yə rusiyalılara turist vizalarının verilməsini dayandırmağı təklif edəcək
    Finnish PM to propose suspending tourist visas for Russians
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