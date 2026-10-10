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    Finlandiyanın Baş naziri Aİ-yə rusiyalılara turist vizalarının verilməsini dayandırmağı təklif edəcək

    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2026
    • 17:08
    Finlandiyanın Baş naziri Aİ-yə rusiyalılara turist vizalarının verilməsini dayandırmağı təklif edəcək

    Finlandiyanın Baş naziri Petteri Orpo Avropa Şurasına Rusiya vətəndaşlarına turist vizalarının verilməsini dayandırmağı təklif etmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Yle"nin efirində bildirib.

    "Avropa Şurasının növbəti iclasında təklif etmək niyyətində olduğum konkret addımlardan biri rusiyalılara Avropaya turist vizalarının verilməsinin dayandırılmasıdır", - baş nazir deyib.

    O, həmçinin Rusiyanın Avropa ərazisində təxribatlar törətməyə çalışa biləcəyindən narahatlığını ifadə edib.

    Petteri Orpo Avropa İttifaqı (Aİ) Fransa Rusiya Federasiyası
    Премьер Финляндии предложит ЕС прекратить выдачу турвиз россиянам
    Finnish PM to propose suspending tourist visas for Russians
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    44 - Tezliklə

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