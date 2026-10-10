Finlandiyanın Baş naziri Aİ-yə rusiyalılara turist vizalarının verilməsini dayandırmağı təklif edəcək
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2026
- 17:08
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Finlandiyanın Baş naziri Petteri Orpo Avropa Şurasına Rusiya vətəndaşlarına turist vizalarının verilməsini dayandırmağı təklif etmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Yle"nin efirində bildirib.
"Avropa Şurasının növbəti iclasında təklif etmək niyyətində olduğum konkret addımlardan biri rusiyalılara Avropaya turist vizalarının verilməsinin dayandırılmasıdır", - baş nazir deyib.
O, həmçinin Rusiyanın Avropa ərazisində təxribatlar törətməyə çalışa biləcəyindən narahatlığını ifadə edib.
Премьер Финляндии предложит ЕС прекратить выдачу турвиз россиянам
Finnish PM to propose suspending tourist visas for Russians
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