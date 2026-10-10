Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в "Белом городе Баку"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров побывали в "Белом городе Баку".

Как сообщает Report, исполнительный директор проекта "Белый город Баку" Руслан Садыхов проинформировал главу Чеченской Республики России о созданных здесь условиях.

Было отмечено, что ранее это место было известно как "Черный город". На этой территории, которая на протяжении более 150 лет загрязнялась отходами нефтяной промышленности и где когда-то находилось множество нефтяных озер, по инициативе Президента Азербайджана был реализован уникальный в мировом масштабе экологический проект, в результате которого создан современный жилой массив.

Реализация проекта "Белый город Баку", являющегося одним из самых ярких примеров современной градостроительной концепции в мире, началась 24 декабря 2011 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

Проект разработан на основе принципов экологически чистого, устойчивого и "умного" города. В "Белом городе Баку" созданы просторные внутренние улицы, зеленые зоны, установлены современные образцы международные скульптурного искусства, а также внедрены новейшие достижения в области градостроительства.