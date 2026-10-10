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    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в "Белом городе Баку"

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 16:54
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров побывали в "Белом городе Баку".

    Как сообщает Report, исполнительный директор проекта "Белый город Баку" Руслан Садыхов проинформировал главу Чеченской Республики России о созданных здесь условиях.

    Было отмечено, что ранее это место было известно как "Черный город". На этой территории, которая на протяжении более 150 лет загрязнялась отходами нефтяной промышленности и где когда-то находилось множество нефтяных озер, по инициативе Президента Азербайджана был реализован уникальный в мировом масштабе экологический проект, в результате которого создан современный жилой массив.

    Реализация проекта "Белый город Баку", являющегося одним из самых ярких примеров современной градостроительной концепции в мире, началась 24 декабря 2011 года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой.

    Проект разработан на основе принципов экологически чистого, устойчивого и "умного" города. В "Белом городе Баку" созданы просторные внутренние улицы, зеленые зоны, установлены современные образцы международные скульптурного искусства, а также внедрены новейшие достижения в области градостроительства.

    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку
    Президент Ильхам Алиев и глава Чеченской Республики России побывали в Белом городе Баку

    Ильхам Алиев Рамзан Кадыров
    Фото
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar
    Фото
    President Ilham Aliyev and Head of Chechen Republic of Russia visited Baku White City
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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