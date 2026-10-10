İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov "Bakı Ağ Şəhər"də olublar

    Xarici siyasət
    • 10 oktyabr, 2026
    • 16:04
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadırov oktyabrın 10-da "Bakı Ağ Şəhər"də olublar.

    Bu barədə "Report"a Prezidentin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

    "Bakı Ağ Şəhər" layihəsinin icraçı direktoru Ruslan Sadıxov Rusiyanın Çeçenistan Respublikasının başçısına burada yaradılmış şərait barədə məlumat verdi.

    Qeyd olundu ki, bura əvvəllər "Qara şəhər" kimi tanınıb. 150 ildən çox müddətdə neft sənayesi tullantıları ilə çirklənmiş və vaxtilə çoxsaylı neft gölməçələrinin olduğu bu ərazidə Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə dünya miqyasında nadir ekoloji layihə icra olunaraq, müasir yaşayış massivi yaradılıb.

    Dünyada müasir şəhərsalma konsepsiyanın ən parlaq nümunələrindən biri olan "Bakı Ağ Şəhər" layihəsinin icrasına Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə 2011-ci il dekabrın 24-də başlanılıb.

    Layihə ekoloji cəhətdən təmiz, dayanıqlı və "ağıllı şəhər" prinsipləri əsasında hazırlanıb. "Bakı Ağ Şəhər"də geniş daxili küçələr, yaşıllıq sahələri, müasir beynəlxalq heykəltaraşlıq nümunələri yaradılıb və şəhərsalmanın ən son yenilikləri tətbiq olunub.

    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev və Ramzan Kadırov Bakı Ağ Şəhərdə olublar
    İlham Əliyev Ramzan Kadırov Çeçenistan Bakı Ağ Şəhər
    Foto
    President Ilham Aliyev and Head of Chechen Republic of Russia visited Baku White City
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:46

    "LANDAU Lions" Azərbaycan Basketbol Liqasının II turunda NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    16:43

    Azərbaycan kürü istehsalını son 5 ildə 36 dəfə artırıb

    Sənaye
    16:40

    Ötən gün 29 kiloqrama yaxın narkotik dövriyyədən çıxarılıb

    Digər
    16:33
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti və Çeçenistan başçısı birgə nahar ediblər

    Xarici siyasət
    16:29

    Salyanda minik avtomobili hərəkətdə olan yük qatarının qarşısına çıxıb

    İnfrastruktur
    16:22

    Azərbaycanın MDB-də sədrliyi qarşıdakı dövrdə ölkəmizə mühüm imkanlar yaradır - RƏY

    Daxili siyasət
    16:15

    Tramp Nobel sülh mükafatını almadığına görə narazılığını bildirib

    Digər ölkələr
    16:09

    Zelenski: Ukrayna yaxın günlərdə F-16 üçün Finlandiyadan döyüş sursatları alacaq

    Digər ölkələr
    16:09

    Xankəndidə ötən il emal sənayesinin dəyəri 9 dəfəyə yaxın artıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti