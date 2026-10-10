Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и Европы обсудили вопросы сотрудничества

Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов встретились с президентом Европейской федерации тяжелой атлетики Астритом Хасани, находящимся с деловым визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе федерации.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями в целях усиления контроля за принципами чистого спорта, а также о необходимости внимания к развитию юных спортсменов.