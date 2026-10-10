Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и Европы обсудили вопросы сотрудничества
Индивидуальные
- 10 октября, 2026
- 16:19
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Президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов встретились с президентом Европейской федерации тяжелой атлетики Астритом Хасани, находящимся с деловым визитом в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в пресс-службе федерации.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями в целях усиления контроля за принципами чистого спорта, а также о необходимости внимания к развитию юных спортсменов.
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