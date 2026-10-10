İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycan və Avropa Ağırlıqqaldırma Federasiyaları arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2026
    • 15:54
    Azərbaycan və Avropa Ağırlıqqaldırma Federasiyaları arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasının (AAF) prezidenti Kamran Nəbizadə və vitse-prezident Firdovsi Umudov Azərbaycanda işgüzar səfərdə olan Avropa Ağırlıqqaldırma Federasiyasının prezidenti Astrid Hasani ilə görüşüblər.

    Bu barədə "Report"a AAF-nin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Görüşdə Azərbaycanda nəinki ağırlıqqaldırmanın, ümumilikdə idmanın inkişafına dövlət tərəfindən böyük dəstəyin göstərildiyi qonağın diqqətinə çatdırılıb.

    Bununla yanaşı, AAF-nin beynəlxalq əlaqələrin qurulmasına hər zaman xüsusi həssaslıqla yanaşdığı qeyd olunub. Avropa və dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən yığmaların vaxtaşırı Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirdikləri diqqətə çatdırılıb.

    Görüş zamanı təmiz idman prinsiplərinə nəzarətin gücləndirilməsi, eləcə də yeniyetmə və gənc idmançıların inkişafına diqqət ayrılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.

    Kamran Nəbizadə Firdovsi Umudov Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyası (AAF)
    Федерации тяжелой атлетики Азербайджана и Европы обсудили вопросы сотрудничества
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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