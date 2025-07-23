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Премьер Индии начнет визит в Великобританию

Премьер Индии начнет визит в Великобританию Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду начнет двухдневный визит в Великобританию, кульминацией которого, как ожидается, станет подписание соглашения о свободной торговле.
Другие страны
23 июля 2025 г. 03:22
Премьер Индии начнет визит в Великобританию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду начнет двухдневный визит в Великобританию, кульминацией которого, как ожидается, станет подписание соглашения о свободной торговле.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию МИД Индии, Моди по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера посетит Великобританию с официальным визитом 23-24 июля.

Ожидается, что в ходе визита Моди и Стармер обсудят весь спектр двусторонних отношений между Индией и Великобританией. Моди также нанесет визит королю Карлу III.

Индия и Великобритания объявили о завершении переговоров по торговому соглашению 6 мая. Это соглашение предполагает отмену налогов на экспорт трудоемкой продукции, такой как кожа, обувь и одежда, а также удешевление импорта виски и автомобилей из Великобритании, что позволит удвоить товарооборот между двумя экономиками до 120 миллиардов долларов к 2030 году. После подписания соглашения о свободной торговле для его вступления в силу потребуется одобрение британского парламента и кабинета министров Индии. Реализация проекта займет около года после подписания сделки.

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