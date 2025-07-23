Трамп заявил, что Paramount выплатила $16 млн по иску об интервью с Харрис

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский медиахолдинг Paramount Global, владеющий телеканалом CBS News, выплатил $16 млн в рамках урегулирования судебного иска из-за октябрьского интервью с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский медиахолдинг Paramount Global, владеющий телеканалом CBS News, выплатил $16 млн в рамках урегулирования судебного иска из-за октябрьского интервью с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Мы только что добились большой и важной победы в нашем историческом судебном процессе против [передачи] "60 минут", CBS и Paramount. Сегодня Paramount/CBS/"60 минут" выплатили $16 млн долларов в рамках урегулирования [иска]", - написал Трамп. "Это еще одна победа в длинном ряду побед над фейковыми СМИ, которых мы привлекаем к ответственности за их широкомасштабное мошенничество и обман", - указал американский лидер.

Трамп также отметил, что рассчитывает получить еще $20 млн "от новых владельцев" за счет рекламы. Ранее сообщалось, что Paramount планирует слияние с медиахолдингом Skydance Media.