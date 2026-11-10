Ильхам Алиев выразил Эрдогану соболезнования в связи со взрывом в Измире

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом на металлургическом заводе в провинции Измир, в результате которого погибли 17 человек.

Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Мой дорогой Брат.

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, произошедшего на металлургическом заводе в провинции Измир.

Разделяя Вашу боль в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым.

Аллах рехмет элясин!".