Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев выразил Эрдогану соболезнования в связи со взрывом в Измире

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 12:02
    Ильхам Алиев выразил Эрдогану соболезнования в связи со взрывом в Измире

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом на металлургическом заводе в провинции Измир, в результате которого погибли 17 человек.

    Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:

    "Уважаемый господин Президент.

    Мой дорогой Брат.

    Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, произошедшего на металлургическом заводе в провинции Измир.

    Разделяя Вашу боль в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым.

    Аллах рехмет элясин!".

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Азербайджано-турецкие отношения
    İlham Əliyev Ərdoğana başsağlığı verib
    Ilham Aliyev offers condolences to Erdogan
    MiniBoss
    MiniBoss

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