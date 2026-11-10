Ильхам Алиев выразил Эрдогану соболезнования в связи со взрывом в Измире
Внешняя политика
- 10 ноября, 2026
- 12:02
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со взрывом на металлургическом заводе в провинции Измир, в результате которого погибли 17 человек.
Как сообщает Report, в письме с соболезнованиями говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Мой дорогой Брат.
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрыва, произошедшего на металлургическом заводе в провинции Измир.
Разделяя Вашу боль в связи с этой трагедией, от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю выздоровления раненым.
Аллах рехмет элясин!".
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