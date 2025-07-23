На западе Украины потерпел крушение истребитель Mirage-2000

Французский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение вна западе Украины.

Французский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение вна западе Украины.

Как передет Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники. О проблеме пилот доложил руководителю полетов.

"Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле – без пострадавших", – говорится в заявлении.

Начала работу специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства крушения.