На западе Украины потерпел крушение истребитель Mirage-2000

Французский истребитель Mirage-2000 потерпел крушение вна западе Украины.
Как передет Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники. О проблеме пилот доложил руководителю полетов.
"Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях, и успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда нашла летчика, состояние стабильное. На земле – без пострадавших", – говорится в заявлении.
Начала работу специальная комиссия, которая должна установить обстоятельства крушения.