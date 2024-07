ПРООН и аппарат омбудсмена проводят конкурс среди студентов "Изменение климата и права человека"

Программа развития ООН (ПРООН) и аппарат омбудсмена Азербайджана проводят конкурс среди студентов на тему "Изменение климата и права человека".

Как сообщает Report, об этом офис ПРООН в Баку написал на своей странице в соцсети "Х".

"Впереди нас ожидает захватывающий период, 45 студентов сформируют 9 команд для участия в конкурсе эссе на тему "Изменение климата и права человека", организованном ПРООН и аппаратом омбудсмена Азербайджана. Желаем удачи всем командам, пусть ваши голоса вдохновляют на позитивные перемены!", - говорится в публикации.