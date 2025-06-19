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Эрдоган: В "Азербайджанском квартале" Кахраманмараша создано около 50 тыс. рабочих мест и жилья

Эрдоган: В "Азербайджанском квартале" Кахраманмараша создано около 50 тыс. рабочих мест и жилья 11:09
В регионе
19 июня 2025 г. 11:36
Эрдоган: В Азербайджанском квартале Кахраманмараша создано около 50 тыс. рабочих мест и жилья

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал пост об "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения в феврале 2023 года,.

Как сообщает Report, турецкий президент на своей странице в соцсети "Х" предоставил информацию о квартирах и другой инфраструктуре, построенной в квартале.

По его словам, на указанной территории создано 49 056 рабочих мест и жилья, тем самым количество квартир, сданных после землетрясения, достигло 250 000.

Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.7 и 7.6 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате стихии погибли 53 537 человек, ещё 107 213 получили различные травмы. Были разрушены 38 901 здание.

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Версия на английском языке Erdogan highlights Azerbaijani-backed reconstruction efforts in quake-hit Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: Kahramanmaraşdakı "Azərbaycan məhəlləsi"ndə 49 min 56 iş və yaşayış yeri inşa olunub

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