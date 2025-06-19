Эрдоган: В "Азербайджанском квартале" Кахраманмараша создано около 50 тыс. рабочих мест и жилья

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал пост об "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше, пострадавшем от землетрясения в феврале 2023 года,.
Как сообщает Report, турецкий президент на своей странице в соцсети "Х" предоставил информацию о квартирах и другой инфраструктуре, построенной в квартале.
По его словам, на указанной территории создано 49 056 рабочих мест и жилья, тем самым количество квартир, сданных после землетрясения, достигло 250 000.
Напомним, что 6 февраля 2023 года в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7.7 и 7.6 балла с эпицентром в Кахраманмараше. В результате стихии погибли 53 537 человек, ещё 107 213 получили различные травмы. Были разрушены 38 901 здание.
Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan’ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz.