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Организация по атомной энергии ИРИ оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты

Организация по атомной энергии ИРИ оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты Израильская сторона нарушила международное право, запрещающее атаковать ядерные объекты, атаковав комплекс в центральной части Ирана - в Араке. Иран оповестил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о случившемся.
В регионе
19 июня 2025 г. 11:21
Организация по атомной энергии ИРИ оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты

Израильская сторона нарушила международное право, запрещающее атаковать ядерные объекты, атаковав комплекс в центральной части Ирана - в Араке. Иран оповестил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о случившемся.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление пресс-службы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"Сегодня утром Израиль подверг нападению исследовательский реактор и комплекс (по производству) тяжелой воды в Араке", - сказано в заявлении.

Организация также отметила, что в результате происшествия жертв нет.

"Также с учетом принятых заранее мер никакой угрозы или ущерба жителям районов, расположенных рядом с комплексом, нет", - отметили в ОАЭИ. Сами же ядерные объекты находятся в более чем 50 километрах к северо-западу от города Арак - административного центра провинции Маркази.

При этом ОАЭИ отмечает, что МАГАТЭ не приняло каких-либо мер, касающихся предыдущих случаев атак на другие ядерные объекты Ирана.

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Версия на азербайджанском языке İran İsrail tərəfindən nüvə obyektlərinə hücum barədə AEBA-nı məlumatlandırıb
Версия на английском языке Iran's Atomic Energy Organization notifies IAEA of Israeli attack on nuclear facilities

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