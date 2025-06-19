Организация по атомной энергии ИРИ оповестил МАГАТЭ об атаке Израиля на ядерные объекты

Израильская сторона нарушила международное право, запрещающее атаковать ядерные объекты, атаковав комплекс в центральной части Ирана - в Араке. Иран оповестил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о случившемся.

Израильская сторона нарушила международное право, запрещающее атаковать ядерные объекты, атаковав комплекс в центральной части Ирана - в Араке. Иран оповестил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о случившемся.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление пресс-службы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

"Сегодня утром Израиль подверг нападению исследовательский реактор и комплекс (по производству) тяжелой воды в Араке", - сказано в заявлении.

Организация также отметила, что в результате происшествия жертв нет.

"Также с учетом принятых заранее мер никакой угрозы или ущерба жителям районов, расположенных рядом с комплексом, нет", - отметили в ОАЭИ. Сами же ядерные объекты находятся в более чем 50 километрах к северо-западу от города Арак - административного центра провинции Маркази.

При этом ОАЭИ отмечает, что МАГАТЭ не приняло каких-либо мер, касающихся предыдущих случаев атак на другие ядерные объекты Ирана.