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Инам Керимов: Бакинская встреча укрепит правовую солидарность между тюркскими странами

Инам Керимов: Бакинская встреча укрепит правовую солидарность между тюркскими странами Бакинская встреча войдет в историю как важный этап в укреплении правовой солидарности между тюркскими государствами, сближении судебно-правовых систем и укреплении общего будущего.
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 11:05
Инам Керимов: Бакинская встреча укрепит правовую солидарность между тюркскими странами

Бакинская встреча войдет в историю как важный этап в укреплении правовой солидарности между тюркскими государствами, сближении судебно-правовых систем и укреплении общего будущего.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Инам Керимов на третьем заседании председателей Судебных советов стран ОТГ в Баку.

По его словам, очень важно дальнейшее углубление общей правовой культуры тюркских государств, широкая пропаганда принципов справедливости и верховенства закона.

"Эти визиты откроют новые горизонты в направлении дальнейшего укрепления дружественных связей между странами и развития культурных отношений. Глубокие исторические корни и общее правовое и культурное наследие, объединяющие тюркские государства, и сегодня составляют прочную основу нашего сотрудничества. Традиции справедливости и государственности, формировавшиеся веками между этими народами, объединяют нас вокруг общих ценностей", - подчеркнул Керимов.

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Версия на английском языке Inam Karimov: Baku meeting will strengthen legal solidarity among Turkic states
Версия на азербайджанском языке İnam Kərimov: Bakı görüşü türk dövlətləri arasında hüquqi həmrəyliyi gücləndirəcək

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