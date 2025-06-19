Посол: Азербайджан готов к сотрудничеству с Мексикой в области энергоперехода

Азербайджан открыт для проектов с Мексикой в области энергетического перехода

Азербайджан открыт для взаимодействия с Мексикой по вопросам развития зеленой энергетики и энергетического перехода.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов заявил в интервью телеканалу Canal6.

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе в области перехода к экологически чистой энергии и устойчивого развития: "По этой причине наша страна активно поддерживает глобальные усилия по борьбе с изменением климата".

По его словам, Азербайджан уже экспортирует зеленую энергию в Европу и располагает значительным потенциалом в сфере возобновляемых источников - особенно солнечной и ветровой энергии.

"Только потенциал ветровой энергетики оценивается в 146 гигаватт - это внушительная цифра. У нас реализуется множество проектов в сотрудничестве с различными странами. Пока у нас нет совместных инициатив с Мексикой, но мы активно работаем над этим. Безусловно, Азербайджан готов к сотрудничеству со своими мексиканскими партнерами в области зеленой энергетики и энергетического перехода", - заявил Талыбов.