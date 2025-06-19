В I квартале отток капитала из Азербайджана превысил $1 млрд

В I квартале отток капитала из Азербайджана превысил $1 млрд

В I квартале этого года отрицательное сальдо финансового счета Азербайджана (отток капитала из страны) составило около $1,225 млрд, что примерно на 23,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции директор департамента статистики Центробанка Самир Насиров.

По его словам, дефицит в основном связан с увеличением внешних финансовых активов страны примерно на $1,2 млрд и снижением чистых финансовых обязательств на $45 млн. Это показывает, что в последующие периоды страна получит дополнительные процентные доходы, сказал он.