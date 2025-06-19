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Ректор: UNEC становится первым цифровым университетом в регионе

Ректор: UNEC становится первым цифровым университетом в регионе Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) превращается в первый в регионе вуз, реализующий модель цифрового университета.
Наука и образование
19 июня 2025 г. 11:13
Ректор: UNEC становится первым цифровым университетом в регионе

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) превращается в первый в регионе вуз, реализующий модель цифрового университета.

Как сообщает Report, об этом заявил ректор университета Адалят Мурадов на мероприятии, приуроченном к 95-летию учебного заведения.

"UNEC - университет с особой историей. В азербайджанской системе высшего образования нет второго вуза, прошедшего столь сложный путь", - отметил он.

По словам Мурадова, сегодня университет активно работает над интеграцией искусственного интеллекта в образовательный процесс и научные исследования. Также он подчеркнул, что по версии последнего рейтинга QS World University Rankings, UNEC вошел в группу университетов, занимающих места с 801 по 850, тогда как годом ранее находился в диапазоне 1001–1200.

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Версия на азербайджанском языке Rektor: UNEC regionda ilk rəqəmsal universitet modelini həyata keçən təhsil ocağına çevrilir

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