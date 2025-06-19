АПБА проведет трансграничные эпизоотологические мониторинги

АПБА проведет трансграничные эпизоотологические мониторинги

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проведет трансграничные эпизоотологические мониторинги заболеваний животных.

Как сообщили Report в АПБА, мониторинги пройдут с 7 по 11 июля в рамках борьбы с распространением таких заболеваний, как чума мелкого рогатого скота, африканская чума лошадей, африканская чума свиней, птичий грипп, а также ящур и бешенство.

Отмечается, что мониторинги охватят природные территории городов и районов республики, включая Нахчыван — охотничьи хозяйства, национальные парки, государственные природные заповедники и заказники.

В рамках мониторинга будут проводиться наблюдения, а при обнаружении больных или погибших животных будут отбираться диагностические образцы.

В течение мероприятия информация о территориях наблюдения и эпизоотологической ситуации будет вноситься в соответствующую электронную систему.

В мониторингах примут участие эксперты АПБА, районных (городских) управлений Службы здоровья животных и ветеринарии, Службы охраны биоразнообразия и Государственной службы экологической безопасности.