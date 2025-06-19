О нас

АПБА проведет трансграничные эпизоотологические мониторинги

АПБА проведет трансграничные эпизоотологические мониторинги АПБА проведет трансграничные эпизоотологические мониторинги
Здоровье
19 июня 2025 г. 11:34
АПБА проведет трансграничные эпизоотологические мониторинги

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) проведет трансграничные эпизоотологические мониторинги заболеваний животных.

Как сообщили Report в АПБА, мониторинги пройдут с 7 по 11 июля в рамках борьбы с распространением таких заболеваний, как чума мелкого рогатого скота, африканская чума лошадей, африканская чума свиней, птичий грипп, а также ящур и бешенство.

Отмечается, что мониторинги охватят природные территории городов и районов республики, включая Нахчыван — охотничьи хозяйства, национальные парки, государственные природные заповедники и заказники.

В рамках мониторинга будут проводиться наблюдения, а при обнаружении больных или погибших животных будут отбираться диагностические образцы.

В течение мероприятия информация о территориях наблюдения и эпизоотологической ситуации будет вноситься в соответствующую электронную систему.

В мониторингах примут участие эксперты АПБА, районных (городских) управлений Службы здоровья животных и ветеринарии, Службы охраны биоразнообразия и Государственной службы экологической безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AQTA transsərhəd heyvan xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçirəcək

Экслюзивные новости

IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
ВБ огласил будущие направления финансирования ВИЭ в Азербайджане
12 июня 2025 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi