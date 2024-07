BMT İnkişaf Proqramı və Azərbaycan Ombudsman Aparatı tələbələr arasında “İqlim dəyişikliyi və insan hüquqları” mövzusunda müsabiqə keçirir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin İnkişaf Proqramının Bakı ofisi “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

“Qarşıda bizi maraqlı dövr gözləyir. Esse müsabiqəsində iştirak etmək üçün 45 tələbə 9 komanda təşkil edəcək, səsləriniz müsbət dəyişikliklərə ilham versin!”, - paylaşımda qeyd edilib.