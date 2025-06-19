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У посольства Грузии в Израиле упал снаряд

У посольства Грузии в Израиле упал снаряд Посольство Грузии в Израиле сообщило о падении снаряда у своего офиса в пригороде Тель-Авива.
В регионе
19 июня 2025 г. 11:30
У посольства Грузии в Израиле упал снаряд

Посольство Грузии в Израиле сообщило о падении снаряда у своего офиса в пригороде Тель-Авива.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.

"Сегодня в непосредственной близости от здания, где располагается посольство, упал снаряд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание не повреждено. О жертвах также не сообщается.

Диппредставительство продолжает функционировать, следуя инструкциям израильских служб безопасности. Гражданам Грузии, находящимся в Израиле, рекомендовано строго соблюдать указания местных властей.

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