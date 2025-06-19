Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале снизился на 34%

Профицит текущего платежного баланса Азербайджана снизился на 35 %

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале этого года составил $1,143 млрд.

Как сообщает Report, об этом директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров заявил на пресс-конференции.

По его словам, это примерно на 33,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Основную роль в формировании профицита сыграли внешнеторговый баланс и баланс вторичных доходов. Так, во внешнеторговом балансе сформировался профицит в размере $2,4 млрд, а в балансе вторичных доходов - $0,1 млрд", - отметил он.