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Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале снизился на 34%

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале снизился на 34% Профицит текущего платежного баланса Азербайджана снизился на 35 %
Финансы
19 июня 2025 г. 11:24
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале снизился на 34%

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале этого года составил $1,143 млрд.

Как сообщает Report, об этом директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров заявил на пресс-конференции.

По его словам, это примерно на 33,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Основную роль в формировании профицита сыграли внешнеторговый баланс и баланс вторичных доходов. Так, во внешнеторговом балансе сформировался профицит в размере $2,4 млрд, а в балансе вторичных доходов - $0,1 млрд", - отметил он.

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