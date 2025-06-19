Физули Айдогду: ОТГ создает платформу для совместного решения судебных вопросов

Физули Айдогду: Наследие справедливости объединяет тюркский мир

Наследие справедливости, которое будет передано будущим поколениям, является ключевым фактором, объединяющим тюркский мир.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности председателя Совета судей и прокуроров Турции Физули Айдогду на 3-м заседании председателей Судебно-правовых советов стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что ОТГ несет ответственность за формирование сильной и беспристрастной судебной системы:

"Сегодня мы делаем еще один шаг к дальнейшему укреплению нашего братства. Создаваемая сеть станет важной платформой для поиска решений общих проблем между нашими институтами. Судебная система является краеугольным камнем власти".