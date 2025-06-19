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Физули Айдогду: ОТГ создает платформу для совместного решения судебных вопросов

Физули Айдогду: ОТГ создает платформу для совместного решения судебных вопросов Физули Айдогду: Наследие справедливости объединяет тюркский мир
В регионе
19 июня 2025 г. 11:25
Физули Айдогду: ОТГ создает платформу для совместного решения судебных вопросов

Наследие справедливости, которое будет передано будущим поколениям, является ключевым фактором, объединяющим тюркский мир.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности председателя Совета судей и прокуроров Турции Физули Айдогду на 3-м заседании председателей Судебно-правовых советов стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Он отметил, что ОТГ несет ответственность за формирование сильной и беспристрастной судебной системы:

"Сегодня мы делаем еще один шаг к дальнейшему укреплению нашего братства. Создаваемая сеть станет важной платформой для поиска решений общих проблем между нашими институтами. Судебная система является краеугольным камнем власти".

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Версия на английском языке Fuzuli Aydogdu: OTS creates platform for joint resolution of judicial issues
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Hakimlər və Prokurorlar Şurasının sədri: Gələcək nəsillərə ötürüləcək ədalət mirası bizi birləşdirən əsas faktordur

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