Айхан Аббасов: Мы выполнили свою задачу и заняли первое место в группе

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов заявил, что его подопечные выполнили поставленную задачу и заняли первое место в группе.

Как сообщает Report, специалист на послематчевой пресс-конференции в Вадуце поделился мнением об игре против команды Лихтенштейна в рамках групповых матчей в лиге D Лиги наций УЕФА.

А. Аббасов напомнил, что соперник в первом матче сумел отобрать очки у азербайджанской сборной.

"Как мы отмечали вчера, мы знали, что соперник в первом матче отобрал у нас очки, и ожидали, что на этот раз на своем поле они будут выступать более уверенно. Мы снова планировали играть по той же системе, выстроив плотную оборону, и забить ранний гол", - сказал он. Специалист указал, что забитый в первой половине игры мяч "мешал более спокойно завершать атаки".

"Главное, мы хотели достичь поставленной цели в этом турнире, занять первое место. Даже если в будущих сезонах Лиги D не будет, выход в Лигу C был для нас очень важен. Благодарю футболистов за то, что в период напряженного чемпионата они переключили свое внимание на сборную и одержали победу в этом матче.

Впереди у нас товарищеский матч с Андоррой. В той игре мы постараемся дать шанс всем футболистам. Важно, чтобы вновь приглашенные в команду игроки также прочувствовали атмосферу сборной".

Напомним, что сборная Азербайджана провела свой последний матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА. Матч 2-й группы Лиги D, состоявшийся в Вадуце, завершился победой азербайджанских футболистов - 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Махир Эмрели.