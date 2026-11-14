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    Айхан Аббасов: Мы выполнили свою задачу и заняли первое место в группе

    Футбол
    • 14 ноября, 2026
    • 06:05
    Айхан Аббасов: Мы выполнили свою задачу и заняли первое место в группе

    Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов заявил, что его подопечные выполнили поставленную задачу и заняли первое место в группе.

    Как сообщает Report, специалист на послематчевой пресс-конференции в Вадуце поделился мнением об игре против команды Лихтенштейна в рамках групповых матчей в лиге D Лиги наций УЕФА.

    А. Аббасов напомнил, что соперник в первом матче сумел отобрать очки у азербайджанской сборной.

    "Как мы отмечали вчера, мы знали, что соперник в первом матче отобрал у нас очки, и ожидали, что на этот раз на своем поле они будут выступать более уверенно. Мы снова планировали играть по той же системе, выстроив плотную оборону, и забить ранний гол", - сказал он. Специалист указал, что забитый в первой половине игры мяч "мешал более спокойно завершать атаки".

    "Главное, мы хотели достичь поставленной цели в этом турнире, занять первое место. Даже если в будущих сезонах Лиги D не будет, выход в Лигу C был для нас очень важен. Благодарю футболистов за то, что в период напряженного чемпионата они переключили свое внимание на сборную и одержали победу в этом матче.

    Впереди у нас товарищеский матч с Андоррой. В той игре мы постараемся дать шанс всем футболистам. Важно, чтобы вновь приглашенные в команду игроки также прочувствовали атмосферу сборной".

    Напомним, что сборная Азербайджана провела свой последний матч в групповом этапе Лиги наций УЕФА. Матч 2-й группы Лиги D, состоявшийся в Вадуце, завершился победой азербайджанских футболистов - 1:0. Единственный гол на 26-й минуте забил Махир Эмрели.

    Айхан Аббасов Сборная Азербайджана по футболу Лига наций УЕФА
    Ayxan Abbasov: "Qarşımıza qoyduğumuz vəzifəni yerinə yetirdik və qrupda birinci yeri tutduq"
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