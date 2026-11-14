Reuters: Трамп встретится с Си Цзиньпином и Путиным на полях АТЭС

Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который состоится в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Во время встречи, согласно информации, Трамп хочет обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений. Однако чиновник указал, что США "не ожидают достижения какого-либо соглашения" в этой сфере.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что США и Китай не могут согласовать формат возможной встречи лидеров трех стран. Утверждалось, что Пекин хочет провести встречу по заранее прописанному сценарию, согласно которому каждый из лидеров зачитает подготовленное заявление, а возможностей для свободного обсуждения у сторон почти не останется. Администрация Трампа, напротив, настаивает на более свободном обмене мнениями.

При этом издание подчеркивало, что Китай не согласится участвовать в трехсторонних переговорах по вопросу денуклеаризаци, поскольку опасается закрепить положение, при котором его ядерный арсенал уступает американскому и российскому.