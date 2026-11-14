Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Reuters: Трамп встретится с Си Цзиньпином и Путиным на полях АТЭС

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 04:19
    Reuters: Трамп встретится с Си Цзиньпином и Путиным на полях АТЭС

    Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который состоится в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Во время встречи, согласно информации, Трамп хочет обсудить вопрос сокращения ядерных вооружений. Однако чиновник указал, что США "не ожидают достижения какого-либо соглашения" в этой сфере.

    Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что США и Китай не могут согласовать формат возможной встречи лидеров трех стран. Утверждалось, что Пекин хочет провести встречу по заранее прописанному сценарию, согласно которому каждый из лидеров зачитает подготовленное заявление, а возможностей для свободного обсуждения у сторон почти не останется. Администрация Трампа, напротив, настаивает на более свободном обмене мнениями.

    При этом издание подчеркивало, что Китай не согласится участвовать в трехсторонних переговорах по вопросу денуклеаризаци, поскольку опасается закрепить положение, при котором его ядерный арсенал уступает американскому и российскому.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин Владимир Путин Трехсторонняя встреча Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР) Россия
    "Reuters": Tramp APEC çərçivəsində Si Cinpin və Putinlə görüşəcək
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