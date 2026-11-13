Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    При взрыве газопровода в пригороде Буэнос-Айреса пострадали десятки человек

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 21:08
    При взрыве газопровода в пригороде Буэнос-Айреса пострадали десятки человек

    При взрыве газопровода с последующим пожаром в аргентинском городе Ремедиос-де-Эскалада в пригороде Буэнос-Айреса пострадали 20 человек.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местную прессу.

    Согласно информации муниципальных властей, взрыв произошел во время работ по обновлению газораспределительной сети компании MetroGAS. Техника, использовавшаяся сотрудниками подрядной организации, повредила трубу среднего давления, что привело к утечке газа и последующему взрыву.

    В результате инцидента пострадали 20 человек, их госпитализировали. Состояние пятерых оценивается как тяжелое.

    Из-за угрозы новых взрывов власти эвакуировали жителей близлежащих домов, а также людей из расположенных поблизости школы, дома престарелых и коммерческих объектов. Движение транспорта в районе происшествия перекрыто.

    Аргентина
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