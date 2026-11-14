В Ордубаде перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека
Происшествия
- 14 ноября, 2026
- 03:42
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На участке магистрали Нахчыван-Ордубад в селе Ашагы Эйлис Ордубадского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Hyundai съехал с проезжей части и перевернулся.
В аварии скончался Гусейналыев Гусейналы (1990 г.р.), находившиеся в транспортном средстве Мамедов Амрах Имамверди оглу (1994) и Зейналов Тебриз Эйваз оглу (1990) получили травмы. Пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу.
Согласно предварительной информации, все трое являются участниками Отечественной войны, а Т. Зейналов - депутат Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.
По факту начато расследование.
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