В Ордубаде перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека

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На участке магистрали Нахчыван-Ордубад в селе Ашагы Эйлис Ордубадского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Hyundai съехал с проезжей части и перевернулся.

В аварии скончался Гусейналыев Гусейналы (1990 г.р.), находившиеся в транспортном средстве Мамедов Амрах Имамверди оглу (1994) и Зейналов Тебриз Эйваз оглу (1990) получили травмы. Пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу.

Согласно предварительной информации, все трое являются участниками Отечественной войны, а Т. Зейналов - депутат Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

По факту начато расследование.