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    В Ордубаде перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    • 14 ноября, 2026
    • 03:42
    В Ордубаде перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека

    На участке магистрали Нахчыван-Ордубад в селе Ашагы Эйлис Ордубадского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает местное бюро Report, автомобиль Hyundai съехал с проезжей части и перевернулся.

    В аварии скончался Гусейналыев Гусейналы (1990 г.р.), находившиеся в транспортном средстве Мамедов Амрах Имамверди оглу (1994) и Зейналов Тебриз Эйваз оглу (1990) получили травмы. Пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу.

    Согласно предварительной информации, все трое являются участниками Отечественной войны, а Т. Зейналов - депутат Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

    По факту начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Ордубад Нахчыванская Автономная Республика
    Ordubadda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
    44 filmi
    44 filmi

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