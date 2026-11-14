İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Ordubadda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 14 noyabr, 2026
    • 03:29
    Ordubadda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Naxçıvan-Ordubad magistral yolunun Ordubad rayonunun Aşağı Əylis kəndi ərazisindən keçən hissəsində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və yaralananlar var.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, "Hyundai" markalı avtomobilin aşması nəticəsində 1990-cı il təvəllüdlü Hüseynalıyev Hüseynalı həyatını itirib.

    Qəza nəticəsində xəsarət alan 1994-cü il təvəllüdlü Məmmədov Əmrah İmamverdi oğlu və 1990-cı il təvəllüdlü Zeynalov Təbriz Eyvaz oğlu Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Məlumata görə, qəzaya düşən hər üç şəxs Vətən müharibəsi iştirakçısıdır.

    Qeyd edək ki, xəsarət alan Zeynalov Təbriz Eyvaz oğlu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatıdır.

    Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Ölən Xəsarət alan Müharibə qazisi Naxçıvan Muxtar Respublikası Naxçıvanın Ordubad rayonu
    В Ордубаде перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали два человека
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    03:44
    Yeni Orleanda gəmi qəzasından sonra 32 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib - Yenilənib
    Digər ölkələr
    03:29
    Ordubadda avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var
    Hadisə
    03:21
    "SpaceX" şirkəti "Starship" gəmisi ilə daşıyıcı raketi buraxıb
    Digər ölkələr
    02:17
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki neft tankerində partlayış baş verib
    Region
    01:55
    ABŞ-də bütün uçuşlar dayandırılıb
    Digər ölkələr
    01:48
    UEFA Millətlər Liqası: Niderland yığması Yunanıstanı 7 cavabsız topla məğlub edib
    Futbol
    01:38
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi qrupdakı sonuncu oyununda Lixtenşteyni məğlub edib - Yenilənib-4
    Futbol
    01:22
    Məkkə sazişi Türkiyədə təsdiqlənib
    Region
    00:59
    Qətər və Türkiyə regional münaqişələrdə birgə vasitəçiliyi razılaşdırıb – Yenilənib
    Region
    Bütün Xəbər Lenti