SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Starship

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель в испытательный полет, по завершении которого намерена впервые осуществить захват второй ступени космической системы Starship.

Как передает Report, трансляция ведется на странице компании в X.

Ракета стартовала в 17:48 по времени Восточного побережья США (02:48 14 ноября по Баку) с площадки на космодроме Starbase, штат Техас. В ходе тестового полета компания рассчитывает развернуть 26 спутников Starlink версии V3.

Ранее SpaceX осуществляла контролируемый захват только первой ступени - ракеты-носителя Super Heavy, а сам корабль Starship приводнялся.