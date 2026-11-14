SpaceX запустила ракету-носитель с кораблем Starship
Другие страны
- 14 ноября, 2026
- 03:12
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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель в испытательный полет, по завершении которого намерена впервые осуществить захват второй ступени космической системы Starship.
Как передает Report, трансляция ведется на странице компании в X.
Ракета стартовала в 17:48 по времени Восточного побережья США (02:48 14 ноября по Баку) с площадки на космодроме Starbase, штат Техас. В ходе тестового полета компания рассчитывает развернуть 26 спутников Starlink версии V3.
Ранее SpaceX осуществляла контролируемый захват только первой ступени - ракеты-носителя Super Heavy, а сам корабль Starship приводнялся.
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