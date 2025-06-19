В Азербайджане выявлены несоответствия в 50 тыс. единицах ветеринарного препарата, ввезенного из Китая

В Азербайджане выявлены несоответствия в 50 тыс. единицах ветеринарного препарата, ввезенного из Китая

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выявило несоответствие [установленным требованиям качества] в порядка 50 тыс. ед. ветеринарного препарата, ввозимого из Китая в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации, в рамках контрольных мероприятий были взяты образцы ветеринарного препарата под торговой маркой "Новый Тетравит" производства "Hebei Huabang Biotechnology Co.Ltd", импортированного из Китая, и направлены на исследование.

По итогам лабораторных анализов в препаратах были выявлены отклонения по содержанию витаминов A, C и E от заявленных показателей.

В связи с этим было принято решение в соответствии с требованиями законодательства: 26 900 единиц препарата объемом 100 мл (суспензия) и 20 400 единиц объёмом 10 мл (ампулы) были уничтожены